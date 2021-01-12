Армия МО РФ: режим прекращения огня в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения Иван Линдеманн Российские военнослужащие обеспечивают безопасное возвращение беженцев, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры. © Фото: Минобороны России В Нагорном Карабахе российские миротворцы осуществляют круглосуточный мониторинг обстановки. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. В министерстве обороны РФ сообщили, что российские военнослужащие обеспечивают безопасное возвращение беженцев, оказывают гуманитарную помощь и восстанавливают объекты гражданской инфраструктуры. «Наблюдательные посты российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост", предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией», - сказано в сообщении МО. Военные действия в зоне конфликта в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Достичь перемирия удалось в ночь с 9 на 10 ноября. Тогда лидеры России, Армении и Азербайджана заключили трехстороннее соглашение. Согласно договору, Ереван и Баку обменялись пленными и телами погибших и полностью прекратили огонь. Кроме того, Армения передала Азербайджану три района. В регионе разместились российские миротворцы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика