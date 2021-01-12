В армейском корпусе ЧФ начались учения наводчиков БТР-80: видео
В учебных сборах принимают участие более 100 военнослужащих молодого пополнения.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
В армейском корпусе Черноморского флота начались учебные сборы с наводчиками бронетранспортеров БТР-80. Учения проходят с военнослужащими молодого пополнения в соответствии с планом боевой подготовки.
Наводчики выполняют нормативы по получению боезапаса, подготовке вооружения бронетранспортеров к стрельбе и поражению целей из штатных орудий БТР-80 на разных расстояниях. Также молодое пополнение совершенствуют навыки метания боевых гранат в обстановке, максимально приближенной к боевой.
По итогам сборов на контрольных занятиях наводчики должны будут сдать зачеты на определение расстояний до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания. В учебных мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих молодого пополнения.