В армейском корпусе ЧФ начались учения наводчиков БТР-80: видео

В армейском корпусе Черноморского флота начались учебные сборы с наводчиками бронетранспортеров БТР-80. Учения проходят с военнослужащими молодого пополнения в соответствии с планом боевой подготовки.

Наводчики выполняют нормативы по получению боезапаса, подготовке вооружения бронетранспортеров к стрельбе и поражению целей из штатных орудий БТР-80 на разных расстояниях. Также молодое пополнение совершенствуют навыки метания боевых гранат в обстановке, максимально приближенной к боевой.

По итогам сборов на контрольных занятиях наводчики должны будут сдать зачеты на определение расстояний до мишеней с помощью приборов наблюдения и прицеливания. В учебных мероприятиях принимают участие более 100 военнослужащих молодого пополнения.