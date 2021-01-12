Более 10 тысяч военнослужащих ЦВО получили прививку от коронавируса

С декабря 2020 года более 10 тысяч военнослужащих соединений и частей, дислоцированных на территории Центрального военного округа, сделали прививку от коронавируса первым компонентом вакцины.

В первую очередь вакцинацию прошли военные медицинские работники, которые принимают непосредственное участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, а также военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

В общей сложности планируется привить от коронавируса около 100 тысяч военнослужащих соединений и частей, расположенных на территории округа.