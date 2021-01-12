Ядерная триада и высокоточное оружие: какие приоритеты обозначил Шойгу на селекторном совещании МО РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания, прошедшего 12 января, назвал приоритетные задачи развития Вооруженных сил страны. Глава оборонного ведомства, в частности, отметил необходимость развития военной науки и внедрения новых способов применения войск, в том числе с использованием боевых роботов и дронов.

В 2021 году это был первый рабочий селектор в Минобороны, хотя формально в Вооруженных силах страны праздников не было. За несколько дней до наступления Нового года Верховный главнокомандующий Владимир Путин высоко оценил работу оборонного ведомства по итогам минувшего года, но тут же дал понять, что это не повод отмечать успехи и что армия России должна постоянно развиваться.

«Для обеспечения безопасности нашей страны и сохранения стратегического паритета необходимо поддерживать высокий уровень готовности ядерной триады и развивать ее составляющие. Важно не терять темп переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия, своевременно и в полном объеме выполнять задания государственного оборонного заказа», - сказал Шойгу на сегодняшнем совещании.

Планы на текущий год, конечно, утверждены заранее. Есть прямые поручения президента и общая стратегия развития Вооруженных сил: полное перевооружение, создание новейших образцов и видов оружия, высокий уровень подготовки каждого солдата и офицера.

«Следует развивать военную науку и внедрять новые способы применения войск. При этом нужно исходить из прогнозов характера вооруженных конфликтов и локальных войн, а также перспектив появления у иностранных армий оружия на новых физических принципах. В боевой учебе предстоит шире использовать роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты и автоматизированные системы управления», - объяснил министр обороны.

Наступивший год снова грозит пройти под знаком коронавируса. Теперь, впрочем, накоплен богатый опыт, как с ним бороться. Продолжается вакцинация личного состава ВС РФ препаратом «Спутник V», созданным центром Гамалеи при участии Министерства обороны России.

Защита интересов военнослужащих и их семей - один из главных приоритетов в Вооруженных силах. Так было в прошлом году: квартиры, например, получили больше ста тысяч человек. Так будет и впредь. В 2021 году личный состав может рассчитывать на прибавку к заработной плате.

«Продолжим работать над совершенствованием системы социальной защиты военнослужащих - в том числе в части денежного довольствия и жилищного обеспечения. Таким образом, перед нами стоят серьезные задачи. И насколько успешно будет их решение, зависит от нашей способности быстро и гибко реагировать на изменения в значимых для Вооруженных сил сферах», - уточнил Сергей Шойгу.

В завершение мероприятия министр обороны еще раз поздравил всех с праздниками - Новым годом и Рождеством, которое, кстати, впервые после открытия отметили в Главном храме Вооруженных сил России.