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Спасение из-под обломков: военные инженеры отработали ликвидацию последствий «землетрясения» в Бурятии

Тимур Шерзад
18:14 12.01.2021
В ходе занятий использовалась инженерная техника - кран-манипулятор КМУ-10, инженерная машина разграждения ИМР-2 и полковая землеройная машина ПЗМ-2. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Бурятии прошло тактико-специальное учение подразделений инженерных войск Восточного военного округа. Его темой стала ликвидация последствий условной чрезвычайной ситуации - землетрясения. 

«В процессе занятий прячем манекен человека с последующим поиском его служебными собаками. Так как регион достаточно сейсмоактивный, мы должны быть готовы», - отметил командир инженерно-саперной роты Алексей Кобыльских.

В процессе учения военнослужащие отработали поиск условных пострадавших, эвакуацию из-под завалов, а также использование при этом специального инженерного оборудования. В его число вошли лебедки, краны и гидравлические домкраты. 

«На вооружение инженерных войск поступил "КамАЗ" с краном КМУ-10. Очень удобен тем, что у него пульт дистанционного управления может работать на расстоянии до 20 метров. Можно вести работы хоть на высоте. Очень удобно», - подчеркнул водитель-крановщик Жаргал Стампилов.  

В ходе занятий использовалась инженерная техника - кран-манипулятор КМУ-10, инженерная машина разграждения ИМР-2 и полковая землеройная машина ПЗМ-2. 

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