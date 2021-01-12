Армия Спасение из-под обломков: военные инженеры отработали ликвидацию последствий «землетрясения» в Бурятии Тимур Шерзад В ходе занятий использовалась инженерная техника - кран-манипулятор КМУ-10, инженерная машина разграждения ИМР-2 и полковая землеройная машина ПЗМ-2. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Бурятии прошло тактико-специальное учение подразделений инженерных войск Восточного военного округа. Его темой стала ликвидация последствий условной чрезвычайной ситуации - землетрясения. «В процессе занятий прячем манекен человека с последующим поиском его служебными собаками. Так как регион достаточно сейсмоактивный, мы должны быть готовы», - отметил командир инженерно-саперной роты Алексей Кобыльских. В процессе учения военнослужащие отработали поиск условных пострадавших, эвакуацию из-под завалов, а также использование при этом специального инженерного оборудования. В его число вошли лебедки, краны и гидравлические домкраты. «На вооружение инженерных войск поступил "КамАЗ" с краном КМУ-10. Очень удобен тем, что у него пульт дистанционного управления может работать на расстоянии до 20 метров. Можно вести работы хоть на высоте. Очень удобно», - подчеркнул водитель-крановщик Жаргал Стампилов. В ходе занятий использовалась инженерная техника - кран-манипулятор КМУ-10, инженерная машина разграждения ИМР-2 и полковая землеройная машина ПЗМ-2. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика