Ту-160 и Ил-78: экипажи дальней авиации отточили искусство дозаправки в воздухе

Экипажи дальней авиации отработали дозаправку самолетов в воздухе. Упражнения прошли в рамках плановых учебно-тренировочных полетов. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Взаимодействие в воздухе в рамках дозаправки осуществлялось между стратегическими ракетоносцами Ту-160 и самолетами-топливозаправщиками Ил-78. Взлет самолетов производился с разных аэродромов.

«Данная летная смена первая в новом, 2021 году, она проводится согласно плану боевой подготовки. В полетах задействованы как опытные члены экипажа, так и молодые офицеры», - подчеркнул командир соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

Дозаправка в воздухе происходила на высоте, превышающей шесть километров. Скорость полета самолетов составляла около 600 километров в час. Попутно экипажи отработали патрулирование и тактические пуски ракет.

В дозаправке и прочих учебных мероприятиях участвовало пять самолетов Ту-160 и Ил-78. Их работу обеспечивало около трех десятков единиц наземной техники.