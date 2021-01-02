Награда нашла героя: командующий войсками ЦВО вручил фронтовику медаль «За отвагу»

В Тюменской области командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил медаль «За отвагу» 94-летнему ветерану Великой Отечественной войны Николаю Щеткову.

Николай Щетков ушел на фронт в ноябре 1943 года. Через год, во время наступательной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Щетков был тяжело ранен, отражая контратаки противника, за что был представлен к медали «За отвагу».

Командующий войсками ЦВО Александр Лапин пожелал ветерану в новом году крепкого здоровья и поздравил с боевой наградой, которая нашла своего героя.