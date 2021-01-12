Северный флот вакцинировал уже 7 600 человек

На Северном флоте вакцинировано около 7 600 человек - как военнослужащих, так и гражданских специалистов. 3 800 из них уже получили вторую компоненту вакцины Гам-КОВИД-Вак. Все мероприятия вакцинации проходили в соответствии с утвержденным графиком.

Сейчас на Северном флоте идет плановая работа, цель которой - вакцинация тех, кто уже получил первую прививку, вторым компонентом вакцины. Планируется, что она будет завершена в начале следующего месяца.

Первыми на очереди были медики, работающие с больными новой коронавирусной инфекцией, командный состав органов военного управления Северного флота, экипажи подлодок, кораблей и судов обеспечения и те из военнослужащих, что находятся на боевом дежурстве.

Напомним, что первая партия вакцины была получена Северным флотом в Североморске 1 декабря. Вторая большая партия была получена в конце этого же месяца. Осложнений или случаев непереносимости во время проведения вакцинации в Северном флоте выявлено не было.