Патрульный корабль «Павел Державин» провел учения в Черном море

Экипаж нового патрульного корабля «Павел Державин» впервые провел учения по постановке минных заграждений в Черном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«В соответствии с планом боевой подготовки экипаж корабля осуществил постановку учебных морских мин в акватории Черного моря на маршрутах возможных действий сил условного противника вблизи побережья Краснодарского края», - говорится в сообщении.

Экипаж патрульного корабля выполнил установленные нормативы по условному минированию фарватера, после чего экипаж морского тральщика «Железняков» отработал действия по проделыванию проходов в минных заграждениях с выполнением траления различными способами.

В ноябре «Павел Державин» вошел в состав Черноморского флота. Патрульный корабль, названный в честь капитана 1-го ранга ВМФ СССР, участника Великой Отечественной войны П.И. Державина, является третьим кораблем проекта 22 160.

Два других патрульных корабля проекта - «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба были заложены на стапелях зеленодольской верфи в 2014 году.

Проект корабля разработан АО «Северное проектно-конструкторское бюро» в Санкт-Петербурге. Спущен на воду 21 февраля 2019 года. На вооружении одна 76-мм артустановка АК-176МА, два 12,7-мм пулемета «Корд», два противодиверсионных гранатомета ДП-65. Имеется взлетно-посадочная площадка для вертолета, а также можно разместить ракетный комплекс «Калибр».