Армия В гвардейском соединении ВДВ из Улан-Удэ приступили к первому этапу вакцинации от коронавируса Андрей Аркадьев Партия из 500 доз была доставлена в соединение из Москвы самолетом военно-транспортной авиации ВКС России. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Первая партия вакцины Гам-КОВИД-Вак («Спутник-V») поступила в гвардейское десантно-штурмовое соединение в Улан-Удэ, сообщает Министерство обороны РФ. Самолет военно-транспортной авиации с партией из 500 доз отечественного препарата прилетел из Москвы. Вакцина двухкомпонентная. Первый компонент введут до 15 января, второй - по истечении трех недель, добавили в российском военном ведомстве. Прививка добровольная для всех военнослужащих, препарат вводят только желающим. В скором времени вакцину получат все соединения и воинские части ВДВ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика