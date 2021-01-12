Защита от COVID-19: более 16 тыс. военнослужащих ЗВО сделали прививки от коронавируса

В Западном военном округе идет массовая вакцинация против коронавируса. Более 16,8 тысяч военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО уже привились отечественной вакциной от COVID-19 с декабря 2020 года, сообщает пресс-служба округа.

Препарат вводится добровольно. Перед началом процедуры военнослужащие проходят тщательный медицинский осмотр. Вакцина ставится внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты.

Вакцинация проходит в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Нижегородской областях.