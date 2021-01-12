Форсирование преград и действия в обороне: морпехи приступили к десантной подготовке в Дагестане

Морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к десантной подготовке на современном учебном комплексе «Скорпион» в Дагестане.

Военнослужащие форсируют водные преграды, а также выполняют погрузку и выгрузку боевых машин на десантные корабли и катера. Еще одна задача - отработка действий в обороне и наступлении.

Также механики-водители полка морской пехоты совершенствуют навыки вождения боевой техники на суше и на плаву. Всего в практических занятиях принимают участие более 300 военнослужащих и порядка 50 бронетранспортеров БТР-82А.