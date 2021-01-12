Ивановские десантники уничтожили лагерь «противника» в Ярославской области

Ивановские десантники уничтожили базовый лагерь условного противника на полигоне Песочное в Ярославской области. Пункт управления обнаружила разведка.

На место сразу же перебросили личный состав и технику, включая боевые машины десанта, батареи орудий «Нона» и гранатометы РПГ-7. Личный состав поражал мишени на различных дальностях. Уверенными действиями десантников лагерь противника был уничтожен.

Всего в масштабных учениях было задействовано более 500 военнослужащих и до 40 единиц техники.