Отразить нападение: разведчики провели первые в новом году учения в Северной Осетии

В Северной Осетии первые в этом году учения провели разведчики Южного военного округа. Тренировки проходили на горном полигоне Дарьял.

Перед военнослужащими была поставлена задача - отразить нападение диверсионной группы условного противника, которая атаковала из засады в труднодоступной местности. Чтобы дать отпор, бойцам пришлось преодолеть скальные участки разной сложности и крутизны, при этом тренировки проводились в полной выкладке.

Особое внимание разведчики уделили навыкам работы с альпинистским оборудованием и инженерно-саперной подготовке. В учениях приняли участие более 100 человек.