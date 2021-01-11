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Военные РФ продолжают разминировать территорию Нагорного Карабаха

Виктория Ивашечкина
07:00 11.01.2021
С конца ноября прошлого года за время проведения операции было очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 479,2 га территории.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Специалисты Международного противоминного центра Минобороны РФ продолжают работы по разминированию территории Нагорного Карабаха.

В ходе очистки окраин Степанакерта российскими миротворцами применяются современные робототехнические комплексы «Уран-6». Они позволяют обеспечить безопасность военнослужащих при выполнении взрывоопасных работ и поддерживать высокий темп очистки местности в любых погодных условиях.

Уточняется, что с 23 ноября прошлого года за время проведения операции миротворцами было очищено от неразорвавшихся боеприпасов около 479,2 га территории, 182,8 км дорог, 710 домостроений. Также было обнаружено и обезврежено более 23 тыс. взрывоопасных предметов.

Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от ведения боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций.

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