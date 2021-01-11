Российские военные провели санобработку школ МО РФ в Таджикистане

В Таджикистане перед началом учебного процесса в наступившем году специалисты радиационной, химической и биологической защиты 201-й военной базы провели полную дезинфекцию и санобработку школ и детских садов Министерства обороны России.

Отмечается, что в целях предупреждения распространения вирусных инфекций, полной обработке подверглись учебные классы, столовые, служебные помещения, спортивные залы. Помимо этого, специальным раствором российские специалисты обработали парты и раздевалки. В детских садах обработке подверглись игровые комнаты, места для отдыха.

Специалисты провели обработку в военных городках Душанбе и Бохтаре в двух школах и двух детсадах общей площадью более 3 тыс. квадратных метров. Было израсходовано свыше 2 тонн дезинфицирующего раствора.