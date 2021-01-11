В Карабахе для миротворцев построили еще один блочно-модульный городок

В Нагорном Карабахе в населенном пункте Каракенд специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России возвели еще один блочно-модульный городок.

Объект был построен для комфортных условий проживания и быта военнослужащих российского миротворческого контингента. О заселении 60 человек доложили заместителю министра обороны РФ генералу армии Дмитрию Булгакову.

Блочно-модульные городки – это полноценные автономные объекты со своим электроснабжением, автономным отоплением, санузлами, водоснабжением и водоотведением. Места для проживания укомплектованы кроватями, шкафами, кухонными гарнитурами, душевыми кабинами и другой мебелью. Также для проживающих устанавливаются электроплиты, холодильники, стиральные машины, микроволновки, телевизоры, кондиционеры и бойлеры.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая, столовая, а также продуктовый склад.

Ранее специалисты материально-технического обеспечения Минобороны России в кратчайшие сроки возвели два блочно-модульных городка в Степанакерте и населенном пункте Гетаван.