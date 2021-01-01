Персональный концерт: в Екатеринбурге военнослужащие поздравили с Новым годом фронтовика
К поздравлениям присоединились будущие офицеры-разведчики - курсанты Новосибирского военного командного училища.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Екатеринбурге военнослужащие разведуправления поздравили с Новым годом фронтовика-разведчика Николая Власова.
Ветерану вручили подарок, передали поздравление от имени командования Центрального военного округа (ЦВО).
Для фронтовика организовали персональный концерт авторской песни. К поздравлениям присоединились будущие офицеры-разведчики - курсанты Новосибирского военного командного училища. Николай Спиридонович ушел на войну добровольцем. Он участвовал в освобождении Витебска, Минска, Риги. За свои подвиги получил различные награды, в том числе орден Отечественной войны II степени.