Персональный концерт: в Екатеринбурге военнослужащие поздравили с Новым годом фронтовика

Для фронтовика организовали персональный концерт авторской песни. К поздравлениям присоединились будущие офицеры-разведчики - курсанты Новосибирского военного командного училища. Николай Спиридонович ушел на войну добровольцем. Он участвовал в освобождении Витебска, Минска, Риги. За свои подвиги получил различные награды, в том числе орден Отечественной войны II степени.

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