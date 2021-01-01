Северный флот официально вступил в новый год в статусе военного округа

В Новый 2021 год Северный флот входит в статусе военного округа. Как отметил командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев, статус военного округа юридически закреплен за Северным флотом Указом Президента Российской Федерации.

В соответствии с данным документом с 1 января 2021 года устанавливается военно-административное деление Российской Федерации. Северный флот, как основная военно-административная единица, осуществляет подготовку к вооруженной защите и саму защиту целостности и неприкосновенности Российской Федерации, в том числе территорий в границах ее субъектов - Республики Коми, Архангельской и Мурманской областей и Ненецкого автономного округа.

Командующий Северным флотом также подчеркнул, что границы ответственности флота распространяются далеко за пределы данных территорий, и включают в себя острова и моря Северного Ледовитого океана, а также большую часть Атлантики. Он отметил, что Северный флот сегодня обладает всем необходимым для успешного выполнения задач по обеспечению военной безопасности государства в своей зоне ответственности.

«В 2020 году Северный флот подтвердил готовность надежно обеспечивать безопасность Северных рубежей России, быть гарантом стабильности в Арктическом регионе, воины-североморцы делали все, чтобы северные рубежи России были надежно защищены, а авторитет наших Вооруженных сил оставался нерушимым», - заявил адмирал Александр Моисеев.

При подведении итогов деятельности объединенного стратегического командования Северного флота в 2020 году неоднократно отмечалось, что география походов кораблей, судов, полетов авиации Северного флота в прошлом году охватывала моря всех четырех океанов.

Морские пехотинцы и мотострелки вели подготовку в суровых условиях Севера, на побережье и островах от архипелага Земля Франца-Иосифа до Чукотки, а воины ПВО обеспечили надежную защиту воздушных границ на арктическом направлении.