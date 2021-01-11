Под мирным небом: как изменилась жизнь в Карабахе с приходом российских миротворцев

Благодаря российским миротворцам жители Нагорного Карабаха чувствуют себя в безопасности. Ежедневно возвращаются беженцы, восстанавливаются дома и ключевые объекты. В первый рабочий день после новогодних праздников, на улицах города очень много людей, а на дорогах образовались настоящие заторы.

В городе работают не только магазины и аптеки, но и банки, школы, общественный транспорт, город живет обычной жизнью. Все это стало возможным после того, как российские миротворцы вошли в Карабах, и взяли под ситуацию под свой контроль. За мирное небо над головой нашим военным благодарны все местные жители.

«До этого мы свободно не могли гулять по городу, а сейчас мы свободно гуляем никого не боимся нам приятен их приезд», - говорит житель Степанакерта Михаил Авакян.

Безусловно, приоритетная задача наших миротворцев в регионе - контроль за режимом прекращения огня. А еще масштабное разминирование местности. Но то, что каждый день видят здесь в Степанакерте местные жители - это участие наших военных в восстановлении разрушенной войной инфраструктуры. Бойцы помогают восстанавливать школы, энергоснабжение и водопроводы.

Каждый день на центральную площадь приезжают все новые и новые колонны автобусов с беженцами. На сегодняшний день в Карабах вернулись уже почти 50 тысяч человек. Местных жителей принимают в мобильном полевом госпитале Минобороны России, расположенном под Степанакертом. Наши военврачи помогают специалистам в городских больницах и выезжают в отдаленные поселки.