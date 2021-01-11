Герасимов провел переговоры с главой Комитета начальников штабов ВС США
Стороны обсудили представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира.
© Фото: МО РФ
В понедельник, 11 января, по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Во время разговора обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и поддержания стабильности в различных регионах мира.