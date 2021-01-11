Боевое слаживание на уровне отделений: начались занятия российских военнослужащих в Приднестровье

Российские войска в Приднестровье продолжают совершенствовать боевую подготовку.

Основной смысл занятий на данном этапе - наладить взаимодействие внутри отделений, довести действия до автоматизма и добиться их согласованности. Главными направлениями подготовки на этот раз станут действия отделения в наступлении и обороне, организация и порядок марша и походного охранения, а также тактика разведки и сторожевого охранения.

Упор в тренировках будет сделан на стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова, где созданы все условия обстановки городского боя. Военнослужащие будут отрабатывать вход в здания сквозь оконные проемы, обустройство и маскировку огневых позиций и ликвидацию огневых средств условного неприятеля.