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Военные врачи ЗВО первыми получат новые экспресс-тесты для выявления COVID-19

Андрей Аркадьев
17:18 11.01.2021
Первые тесты поступят в медицинские части подразделений армии к середине января.
Военные врачи ЗВО первыми получат новые экспресс-тесты для выявления COVID-19
© Фото: Минобороны России

Военные врачи общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в городе Воронеж, первыми получат партию новых экспресс-тестов для выявления заражения вирусом COVID-19.

Новые системы распознавания будут более точно способны выявить стадию заражения и болезни в зависимости от содержания в крови числа антител иммуноглобулина, сообщает пресс-служба ЗВО.

Первые тесты поступят в медицинские части подразделений армии к середине января. Каждое тестирование военнослужащих будет проходить в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с использованием средств индивидуальной защиты.

Всего около 4 тыс. новых экспресс-тестов будут поставлены для военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.

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