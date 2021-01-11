Военные врачи ЗВО первыми получат новые экспресс-тесты для выявления COVID-19

Военные врачи общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в городе Воронеж, первыми получат партию новых экспресс-тестов для выявления заражения вирусом COVID-19.

Новые системы распознавания будут более точно способны выявить стадию заражения и болезни в зависимости от содержания в крови числа антител иммуноглобулина, сообщает пресс-служба ЗВО.

Первые тесты поступят в медицинские части подразделений армии к середине января. Каждое тестирование военнослужащих будет проходить в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм с использованием средств индивидуальной защиты.

Всего около 4 тыс. новых экспресс-тестов будут поставлены для военнослужащих гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии ЗВО.