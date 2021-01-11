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Разведчики нашли «противника» с помощью беспилотников под Нижним Новгородом

Андрей Аркадьев
16:52 11.01.2021
Всего в занятиях приняло участие более 200 военнослужащих и около 30 единиц вооружения и военной техники.
Разведчики нашли «противника» с помощью беспилотников под Нижним Новгородом
© Фото: Минобороны России

Нижегородской области на учениях на полигоне Мулино разведчики с помощью беспилотников «Элерон-3» и «Орлан-10» обнаружили координаты условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Беспилотники было сложно обнаружить, поскольку они выполняли задачи на высоте более тысячи метров. Военнослужащие выяснили, где находятся «вражеские» командные пункты. Благодаря полученным данным, удалось составить подробную карту местности, где располагается противник.

В тренировках участвовали более 200 человек, задействовали около 30 единиц вооружения и техники.

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