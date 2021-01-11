Более 1,5 тысячи военнослужащих и медиков ВВО прошли вакцинацию от COVID-19

В Бурятии в поликлинике военного госпиталя Восточного военного округа прошла вакцинация военнослужащих и медицинского персонала отечественным препаратом «Спутник V».

Свыше тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона и медицинского персонала военных медицинских учреждений региона получили прививку от коронавируса. В общей сложности спецбортом МО РФ в гарнизон было доставлено более 1,5 тысяч доз вакцин.

Все, кто пришел на прививку, перед процедурой прошли тщательный медицинский осмотр. Вакцина ставится внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты. По истечении трехнедельного срока все будут привиты вторым компонентом вакцины. В течение всего этого времени специалистами медицинской службы ВВО будет осуществляться контроль за состоянием здоровья получивших вакцину.