Силы ПВО отразили «воздушную атаку» над Хабаровским краем
В тренировке задействовали более 100 военнослужащих и порядка 30 единиц техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Восточном военном округе прошла комплексная тренировка по охране воздушного пространства над Хабаровским краем.
Военнослужащие радиотехнических войск обнаружили неопознанные воздушные объекты и передали их координаты на командный пункт.
После объявления тревоги расчеты ПВО произвели электронные пуски зенитными управляемыми ракетами. В тренировке задействовали более 100 военнослужащих и порядка 30 единиц техники.