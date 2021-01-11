Около 10 тыс. военнослужащих ЮВО приступили к занятиям по боевой подготовке

Военнослужащие приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО. В тренировках принимают участие около десяти тысяч человек.

В ходе занятий военнослужащие проведут стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов, а также вооружения бронемашин. Места проведения полевых занятий оборудованы помещениями для обогрева.

Модульная система обучения, организованная на ротационной основе, обеспечивает комплексную подготовку всех подразделений в течение каждого месяца.