Около 10 тыс. военнослужащих ЮВО приступили к занятиям по боевой подготовке
Военнослужащие совершили марши в районы общевойсковых полигонов в Астраханской, Ростовской и Волгоградской области, Северной Осетии, Ставрополье и Крыму.
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Военнослужащие приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО. В тренировках принимают участие около десяти тысяч человек.
В ходе занятий военнослужащие проведут стрельбы по мишеням из стрелкового оружия и гранатометов, а также вооружения бронемашин. Места проведения полевых занятий оборудованы помещениями для обогрева.
Модульная система обучения, организованная на ротационной основе, обеспечивает комплексную подготовку всех подразделений в течение каждого месяца.