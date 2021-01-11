Дальний поход: «Адмирал Касатонов» продолжил выполнять задачи в Атлантическом океане

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» в рамках своего первого дальнего похода завершил переход Бискайским заливом и продолжил следовать Атлантическим океаном в южном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Корабль выполняет задачи в составе отряда, в который также входит океанский спасательный буксир «Николай Чикер». Экипажи фрегата и спасательного буксира совершенствуют свою морскую выучку. В Баренцевом, Норвежском и Северном морях моряки провели корабельные учения.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году. Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Имеют водоизмещение 5 000 т, длину - 135 м, ширину - 16 м, могут развивать скорость около 30 узлов. Дальность плавания фрегатов проекта 22 350 - 4 500 миль, автономность - 30 суток, экипаж - около 200 человек.