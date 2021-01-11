Более 15 тысяч военнослужащих ЮВО сделали прививку от коронавируса

В Южном военном округе идет массовая вакцинация против коронавируса. Более 15 тысяч военнослужащих получили отечественную антиковидную вакцину, сообщает пресс-служба ЮВО.

Все, кто пришел на прививку, перед процедурой прошли тщательный медицинский осмотр. Вакцина ставится внутримышечно, с соблюдением всех необходимых мер защиты.

«На сегодняшний день оба компонента вакцины получили около шести тысяч военнослужащих и медицинского персонала ЮВО. Первым компонентом вакцины привито более семи тысяч военнослужащих, из которых более шести тысяч из состава Черноморского флота», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Центральном военном округе (ЦВО) первая тысяча военнослужащих полностью завершила вакцинацию. В течение декабря они получили и первый, и второй компоненты препарата «Спутник V», разработанного Центром имени Гамалеи при участии Минобороны России.