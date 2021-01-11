Подразделения РХБЗ продезинфицировали 17 образовательных учреждений Минобороны
Для обработки использовали ранцевые распылители и комплексы аэрозольной дезинфекции.
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Подразделения РХБЗ Центрального округа провели дезинфекцию 17 военных училищ и довузовских образовательных учреждений Минобороны перед возобновлением учебного процесса после новогодних каникул.
Для обработки использовали ранцевые распылители и комплексы аэрозольной дезинфекции. Это позволит свести к минимуму риск распространения вирусных инфекций.
В декабре прошлого года военнослужащие Центрального округа провели дезинфекцию Казанского высшего танкового училища. Спецсредствами были обработаны аудитории, спортзалы, столовая и места проживания курсантов.