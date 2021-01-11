Армия Огонь с борта вертолета: разведчики ликвидировали «боевиков» в горах Таджикистана Андрей Аркадьев Затем военнослужащие высадились беспарашютным способом и завершили зачистку местности. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Разведчики 201-й российской военной базы в Таджикистане впервые отработали новый способ ликвидации условных боевиков. В составе воздушной поисково-штурмовой группы они провели разведку местности и определили координаты базы противника. Цели были ликвидированы с борта вертолета. Затем разведчики десантировались беспарашютным способом и завершили зачистку местности. Между тем артиллеристы подвели итоги прошедшего учебного года. Всего за 12 месяцев они выполнили около тысячи огневых задач в регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика