Мотострелки уничтожили «вражеские» танки и БМП в Кузбассе

Мотострелки в Сибири уничтожили бронетехнику и живую силу условного противника. Масштабные учения прошли на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

С помощью беспилотников «Орлан-10» военнослужащие обнаружили колонну танков и БМП и с ходу открыли по ней огонь.

Цели были уничтожены на расстоянии от 800 до 1 200 метров. После атаки мотострелковые подразделения также ликвидировали разрозненные силы противника из стрелкового оружия.

Всего в учениях были задействованы около 500 военнослужащих и более 30 единиц техники.