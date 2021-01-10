Экипажи военно-транспортных самолетов ЗВО провели ночные полеты в условиях ограниченной видимости

Экипажи военно-транспортных самолетов и вертолетов Западного военного округа провели ночные полеты в условиях ограниченной видимости.

В полетах были задействованы самолеты Ту-134М, Ан-72, Ан-12, Ан-26, а также многоцелевые вертолеты Ми-8.

В подобных условиях экипаж воздушного судна не имеет возможности визуально пилотировать самолет и переходит к пилотированию по приборам.

В ходе полета акцент был сделан на посадке воздушного судна, поскольку в сложных метеоусловиях при установленном минимуме погоды это является одним из основных критериев профессионализма летчиков военно-транспортной, транспортной и специальной авиации.

Учебно-тренировочные полеты являются одним из обязательных элементов подготовки летчиков, необходимых для определения индивидуальных параметров метеоминимума для каждого пилота.