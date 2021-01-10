В Карабах вернулись еще 182 беженца
Российскими миротворцами проводится круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении. Автобусами из Еревана в Степанакерт были доставлены 182 жителя.
Всего на данный момент в Карабах в места постоянного проживания уже вернулся 48 241 беженец.
Военнослужащими российского миротворческого контингента проводится круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах.
Также миротворцами оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.
Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.