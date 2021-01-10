В Сирии российские военные медики провели осмотр школьников

В ходе гуманитарной акции Центра по примирению враждующих сторон российские медики осмотрели школьников поселка Джермес в провинции Хасеке. Об этом сообщил начальник группы по формированию доставки гуманитарных грузов майор Виталий Реполенко.

Осматривавшие детей медики отметили, что они давно не показывались врачам, а также, что ситуацию усугубляет прохладная и дождливая погода, способствующая росту простудных заболеваний.

Врачи раздали детям лекарства и с помощью переводчиков рассказали о том, как их применять.

Данная школа является единственной действующей в поселке. Ее посещают около 400 детей.

«Данный населенный пункт был выбран неслучайно, потому что в результате рекогносцировки мы выявили, что местные жители данного населенного пункта находятся за чертой бедности», - отметил Реполенко.

Отмечается, что квалифицированную медицинскую помощь в Джермесе получить негде, поскольку ближайшие медучреждения расположены в 50 километрах от поселка в городе Камышлы.

Помимо медикаментов, российские военнослужащие раздали детям и семьям, потерявшим в боях с террористами кормильцев, 440 продуктовых наборов.