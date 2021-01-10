Новый конкурс АрМИ-2021 «Тактический стрелок» пройдет под Рязанью
Соревнование по стрельбе впервые введено в программу армейских международных игр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Новый конкурс Армейских международных игр «Тактический стрелок» пройдет на полигоне Сельцы в Рязанской области.
Как сообщили в Минобороны, в ходе соревнования участники продемонстрируют свои навыки владения стрелковым оружием. В Ведомстве отметили, что программа соревнований включает в себя как дневные стрельбы, так и ночные – с использованием приборов ночного видения, ночных прицелов, тепловизоров и средств освещения.
Также в рамках Армейских международных игр пройдут соревнования военных кинологов «Верный друг» - инструкторы уже проводят тренировки вместе со своими питомцами.