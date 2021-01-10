Минобороны РФ показало захватывающие кадры полетов с дозаправкой в воздухе на скорости до 700 км в час

Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа завершили в небе над Уралом один из самых сложных видов летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе в дневное и ночное время, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Во время выполнения задач сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР на высоте около 4500 метров и скорости до 700 км/ч отрабатывали заход на исходную позицию и постепенное сближение с конусом-датчиком топливозаправщика Ил-78, стыковались с ним и после этого совершали дозаправку.

Одновременно дозаправку от танкера выполняли два самолета. Расстояние между ними было около 20 метров. Всего в ходе выполнения летной смены было выполнено около 30 самолетов вылетов.

В полетах приняли участие около 20 самолетов и 300 военнослужащих из летного и инженерно-технического состава. Дозаправка топливом в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки. Она необходима для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок на аэродромах.