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Минобороны РФ показало захватывающие кадры полетов с дозаправкой в воздухе на скорости до 700 км в час

Валентина Пескова
14:26 10.01.2021
Летчики ЦВО на истребителях и самолетах-разведчиках продемонстрировали владение одним из самых сложных элементов летной подготовки в дневное и ночное время на высоте около 4500 метров.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Экипажи самолетов оперативно-тактической авиации Центрального военного округа завершили в небе над Уралом один из самых сложных видов летной подготовки - дозаправку топливом в воздухе в дневное и ночное время, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Во время выполнения задач сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ, истребители-бомбардировщики Су-34 и самолеты-разведчики Су-24МР на высоте около 4500 метров и скорости до 700 км/ч отрабатывали заход на исходную позицию и постепенное сближение с конусом-датчиком топливозаправщика Ил-78, стыковались с ним и после этого совершали дозаправку.

Одновременно дозаправку от танкера выполняли два самолета. Расстояние между ними было около 20 метров. Всего в ходе выполнения летной смены было выполнено около 30 самолетов вылетов.

В полетах приняли участие около 20 самолетов и 300 военнослужащих из летного и инженерно-технического состава. Дозаправка топливом в воздухе считается одним из сложнейших элементов летной подготовки. Она необходима для увеличения радиуса боевого применения авиации без совершения дополнительных посадок на аэродромах.

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