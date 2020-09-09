В Минобороны России создали новую структуру управления жилищным фондом

В Минобороны России создана новая структура управления жилищным фондом ФГАУ «Росжилкомплекс». В ее полномочия войдет весь спектр работ и услуг по управлению и распоряжению ведомственным жильем.

По информации министерства, единая система позволит контролировать использование и эксплуатацию жилищного фонда, автоматизировать процесс и сократить время на распределение и заселение.

«ФГАУ "Росжилкомплекс" будет осуществлять весь спектр работ и услуг по управлению и распоряжению ведомственным жилищным фондом, от обеспечения военнослужащих жилыми помещениями до проведения благоустройства и содержания жилых зон на территории военных городков. Ранее эти функции были распределены между центральными органами военного управления и организациями Минобороны России», - рассказали в ведомстве.

В задачи новой структуры войдет контроль над всем жизненным циклом объектов недвижимости, включая проектирование, строительство, содержание и ремонт. Специалисты «Росжилкомплекса» будут заниматься техобслуживанием и ремонтом инженерных систем, лифтового оборудования, систем связи, сигнализации и видеонаблюдения зданий, включая аварийное и диспетчерское обслуживание. Текущий ремонт общежитий и многоквартирных домов, подготовка к сезонной эксплуатации, строительство инфраструктуры также включены в их полномочия, отметили в Минобороны.