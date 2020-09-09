Из кабины Су-27: кадры перехвата иностранных самолетов-разведчиков над Балтикой

Национальный центр управления обороной Российской Федерации обнародовал видео, на котором зафиксирован перехват двух иностранных самолетов-разведчиков, приблизившихся к государственной границе РФ 8 сентября.

Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены два иностранных самолета-разведчика. Для опознавания самолетов и недопущения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели, как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции.

Российский истребитель после разворота иностранных самолетов от госграницы РФ благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы России не допущено.