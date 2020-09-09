Картаполов посетил Центральный полигон РФ на Новой Земле

Заместитель министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов посетил Центральный полигон Российской Федерации.

В ходе рабочей поездки на архипелаг Новая Земля заместитель главы оборонного ведомства изучил условия службы и встретился с военнослужащими и членами их семей в конференц-зале Дома офицеров, где обсудил наиболее значимые социальные вопросы.

Также замминистра обороны посетил школу, в которой пообщался с юнармейцами и вручил им подарки от главного штаба организации, а представители Студии художников имени Грекова подарили картины с местными пейзажами директору школы.

Кроме того, для военнослужащих и членов их семей со специальной концертной программой выступили солисты Академического Ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и Центрального дома Российской Армии.

Члены Общественной приемной провели встречу с представителями командования, с военнослужащими и членами их семей, а также ознакомились с бытом личного состава и организацией службы.