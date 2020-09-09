Морские пехотинцы «захватили» побережье в Дагестане

Штурмовые группы морской пехоты Каспийской флотилии захватили участок морского побережья в рамках учений, которые проходили на полигоне Зеленоморск в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа при поддержке армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО и морских сил КФл в рамках двустороннего тактического учения отработали высадку морского и тактического воздушного десанта на необорудованный участок морского побережья», - говорится в сообщении.

Морские пехотинцы высадились из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор», разминировали берег для основных сил.

«С помощью быстроходных лодок с моря военные моряки десантировали группы разграждения инженерных подразделений Каспийской флотилии, которые проделали противоминные проходы, обеспечив безопасные пути для выдвижения боевой техники с моря», - сообщает пресс-служба.

В учениях принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих, задействовано десять вертолетов, в том числе ударные Ми-35, а также десять кораблей и катеров.

Ми-35 - российский транспортно-боевой вертолет, является глубокой модернизацией вертолета Ми-24.

Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений Сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.

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