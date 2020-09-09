Делегация Общественного совета при Минобороны России посетила Иркутское ракетное соединение РВСН

Самое восточное соединение Ракетных войск, которое находится в Иркутске, посетила сегодня Делегация Общественного совета при Минобороны России.

Основное внимание уделялись условиям службы и быта. Представители делегации изучали все: от меню столовых, до уровня социальной обеспеченности семей военнослужащих.

Кроме того, им была представлена современная военная и специальная техника, входящая в состав стартовой батареи ПГРК «Ярс».

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.