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«Танковая дуэль»: экипажи боевых машин уничтожили «противника» под Нижним Новгородом

Олег Мурашев
Андрей Аркадьев
13:52 09.09.2020
В Нижегородской области свой самый важный экзамен сдают танкисты. Они  соревнуются друг с другом в «танковой дуэли». Военнослужащим надо максимально быстро обнаружить цель и «поразить» противника, которого имитирует другой экипаж.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На специализированном военном полигоне под Нижним Новгородом шум и стрельба не стихают ни днем, ни ночью. Начался очередной этап танковых подразделений. Одно из самых сложных упражнений - «танковая дуэль». Несколько экипажей должны выяснить, кто из них лучше управляет многотонной машиной, а главное - быстрее и точнее попадает в подвижную мишень.

На каждый экипаж выделяется по девять осколочно-фугасных снарядов и 52 патрона на пулеметы, необходимо поразить шесть мишеней. На выполнение упражнений дается четыре минуты. После загрузки боекомплекта командир полка ставит задачу экипажам танков Т-72-Б3М.

21-летний Руслан Карабанов - командир взвода. В полку он всего два с небольшим месяца и уже на хорошем счету. Руслан окончил Казанское танковое училище с отличием. Сам он из Нижегородской глубинки и в армию решил пойти сразу после школы, которую так же окончил с золотой медалью.

«По телевизору "Танковый биатлон" посмотрел, понравилось. Сердце екнуло и решил, что буду танкистом. Мой друг участвует в "Танковом биатлоне" - Марсель Хафизов, командир взвода. У него очень хорошие результаты, и я думаю, у него все получится», - поделился Руслан.

В ходе «танковой дуэли» определились несколько финалистов, экипаж лейтенанта Руслана Карабанова в лидерах. Все мишени поражались с ювелирной точностью и предельной скоростью, причем сценарий маневров менялся постоянно.

«Здесь мы можем наблюдать выполнение трех тактических задач, первая - это поражение выявленных целей противника, вторая - это выполнение непосредственных задач взвода, и третья - уничтожение воздушных целей противника и отход на выгодный рубеж», - рассказал командир танковой роты отдельной гвардейской танковой бригады ЗВО Виталий Жунин.

Экипажи, которые по итогам этих учений покажут лучшие результаты, примут участие в отборе для участия в «Танковом биатлоне» следующих Армейских международных игр.

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