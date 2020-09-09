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«Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеский» корабль в Черном море

Андрей Аркадьев
11:51 09.09.2020
Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.
«Бал» и «Бастион» уничтожили «вражеский» корабль в Черном море
© Фото: Минобороны России

Расчеты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» провели учения в Черном море, на которых уничтожили корабль условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота.

«Дивизионы БПКРК "Бал" и "Бастион", дислоцированные на территории полуострова Крым, совершили марши в позиционные районы, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций», - говорится в сообщении.

Затем расчеты комплексов обнаружили цель, идентифицировали и взяли на сопровождение. В ходе учений был отработан алгоритм действий по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника. Тренировка по уничтожению морской цели боевыми расчетами пусковых установок была проведена с выполнением электронных ракетных пусков, добавили в пресс-службе.

Комплекс «Бал» представляет собой мобильную систему на базе шасси МЗКТ-7930, которая включает до двух самоходных командных пунктов, до четырех пусковых установок, которые имеют по восемь крылатых ракет Х-35/Х-35У, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс создан для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз и других береговых объектов, а также для уничтожения морского десанта.

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