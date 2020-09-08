Огонь артиллерии и танковых подразделений: кадры масштабных учений ВВО в Бурятии

В Бурятии на полигоне Бурдуны подразделения танкового соединения Восточного военного округа прошли двусторонние батальонные тактические учения.

Согласно сценарию маневров, военнослужащие огнем мотострелковых и танковых подразделений, а также при мощной огневой поддержки артиллерии и армейской авиации, не дали условному противнику прорвать оборону. В ходе внезапного наступления он был вытеснен с более выгодных рубежей и уничтожен.

Особенностью учений стали нестандартные методы борьбы с высокоскоростными бронированными целями, различные способы уничтожения заминированных автомобилей, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с БЛА условного противника.

Подразделения отработали элемент ведения боевой стрельбы из пушечного вооружения танков Т-72Б3 с помощью защитной насыпи, так называемого «сирийского вала». В ходе учений была проведена разведка маршрутов выдвижения с помощью БЛА и заблаговременное развертывание систем ПВО и станций РЭБ.

Мотострелки и танковые экипажи отработали ряд новых тактических эпизодов, в том числе бой в населенном пункте, маневренную оборону во взаимодействии с авиацией и реактивной артиллерией.

В общей сложности в учениях приняли участие более 1,5 тысяч военнослужащих. Было задействовано свыше 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные гаубицы «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Град», новейший противотанковый комплекс «Корнет», комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2», техника связи пятого поколения, вертолеты Ми-24 «Крокодил», а также беспилотные летательные аппараты.