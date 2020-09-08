Начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову исполнилось 65 лет

Начальнику Генштаба Вооруженных сил, Герою России Валерию Герасимову исполняется 65 лет. Стратег, нестандартно мыслящий военачальник нового формата - так уважительно о нем отзываются коллеги.

Военным Валерий Герасимов мечтал стать с детства, когда поступал в казанское суворовское, которое окончил с отличием, как и высшее танковое училище несколькими годами позднее. От лейтенантских погон по офицерским ступеням дошел до звания генерала армии, получив колоссальный опыт, в том числе и боевой.

В советской армии служил на самых ответственных рубежах - на западе и востоке страны. Вторая Чеченская, а затем вооруженный конфликт в Южной Осетии показали, что российской армии нужны перемены.

К 2012 году, когда новый министр обороны предложил Валерия Герасимова на должность начальника генштаба, за его плечами уже был опыт командования тремя военными округами, организация масштабных учений и боевых операций. В 2015году Герасимов под руководством Сергея Шойгу готовил операцию в Сирии, где российские ВКС остановили международных террористов.

Уже через год начальнику генштаба присвоят звание Героя России. Реализацию плана министра обороны по созданию самой эффективной армии мира во многом обеспечил вклад Валерия Герасимова в перевооружение и переобучение вооруженных сил.

«Дорогой Валерий Васильевич, хотел бы сегодня в этот день, день вашего 65-летия, от всей души поздравить вас с Днем рождения, пожелать вам здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Все остальное у вас есть: сильный характер, воля убеждать, воля управлять, у вас есть друзья, прекрасные отношения со своими подчиненными, у вас есть возможности, и вы эти возможности используете по полной, что называется, программе. Я очень надеюсь, что так будет и дальше», - поздравил Герасимова министр обороны Сергей Шойгу.

С уважением к начальнику генштаба относятся не только российские, но и зарубежные коллеги. На западе о нем говорят, как о влиятельном военном теоретике и практике. Валерий Герасимов стал одним из тех, кто сформулировал концепцию новых угроз для России и наметил пути противодействия. Многие из его идей сегодня вошли в учебники, по которым преподают в военных академиях.