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Российские военнослужащие передали наборы для детей и учителей сирийского Даръа

Алексей Алексеев
03:49 08.09.2020
В этом году, из-за пандемии коронавируса, учебный год для сирийских детей начнется с середины сентября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В сирийском городе Даръа сыновья Фираза Джухмани камень за камнем разбирают завалы у входа в родной дом. Они покинули его шесть лет назад и снимали жилье в другой части города. Вернуться раньше не было возможности, поскольку бои шли прямо под окнами.

«Я жил в этом доме больше 15 лет. Когда начался вооруженный конфликт, военные заняли его, чтобы устроить здесь свои позиции. С помощью российских друзей и военного руководства Сирии нам удалось вернуть дома. За что вам огромное спасибо», - рассказал житель Даръа Фираз Джухмани.

На стенах дома повсюду видны следы от пуль, снарядов и мин. А окна служили огневыми точками. И хотя работы предстоит много, люди уверены, что восстановят прежний облик здания.

«Дай Бог, со временем я восстановлю свой дом. Но цены на материалы сейчас очень высокие. Так что ремонт завершится еще нескоро. Насколько я знаю по своим соседям, возвращения в свои дома сейчас ждут около 25 семей. А кто-то, как я, уже вернулся», - пояснил Джухмани.

У Фираза, как и принято у сирийцев, большая семья. Трое из пяти детей еще ходят в школу. В этом году, из-за пандемии коронавируса, учебный год начнется с середины сентября.

«Мы уже практически готовы к началу нового учебного года. Силами наших учеников были развешаны наглядные пособия на стенах, подготовлены парты. Осталось только несколько завершающих штрихов, чтобы все наши классы были готовы к учебному процессу», - рассказал заместитель директора школы Нахия Махмуд.

Еще недавно с трудом можно было поверить в то, что дети Даръа в сентябре отправятся в школу. Целые кварталы города были превращены боевиками в руины. Но постепенно мирная жизнь возвращается. В первую очередь восстанавливают школы и больницы.

Из российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР учителям передали продовольственные наборы, а детям – ручки и тетради.

Школ, которые не были полностью разрушены и способны принять учеников, в Даръа сохранилось больше половины. Остальные учебные заведения придется отстаивать почти заново. Но местные власти уверены, что эта работа завершится уже в следующем году.

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