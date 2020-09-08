Огонь на уничтожение: кадры учебно-боевого применения модернизированных САУ «Малка» и «Тюльпан»

Военнослужащие бригады большой мощности Западного военного округа (ЗВО) завершили проведение первых тактических учений с боевой стрельбой из модернизированных артиллерийских установок «Малка» и «Тюльпан» в Тамбовской области.

Расчеты модернизированных артиллерийских систем «Малка» и «Пион» были подняты по тревоге и отработали действия по приведению в высшую степень боевой готовности.

При совершении марша военнослужащие выполнили нормативы по преодолению условно зараженного участка местности, развертыванию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке.

В ходе основного этапа учений расчеты новейших самоходных пушек «Малка» впервые провели практические стрельбы и поразили цели на дальности свыше 10 километров. Огонь крупнейших в мире 203-мм пушек и 240-мм минометов «Тюльпан» корректировали расчеты БПЛА «Орлан-10».

САУ «Малка» способны производить до трех выстрелов в минуту и предназначены для уничтожения особо важных объектов и целей противника на расстоянии до 50 километров.

Тактические учения артиллеристов прошли под руководством начальника ракетных войск и артиллерии Западного военного округа генерал-майора Александра Драговоловского.