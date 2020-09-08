Тральщик Северного флота «Владимир Гуманенко» прибыл из арктического похода: видео

Сегодня морской тральщик «Владимир Гуманенко» прибыл в историческую базу Северного флота - город воинской славы Полярный. Экипаж корабля завершил выполнение задач похода арктической группировки Северного флота, который проводится девятый год подряд по трассе Северного морского пути.

На причале североморцев встречал начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил капитан 1 ранга Ильдар Ахмеров. Он поздравил экипаж тральщика «Владимир Гуманенко» с возвращением домой и вручил командиру корабля праздничный пирог.

Морской тральщик «Владимир Гуманенко» действовал в составе арктической группировки Северного флота с начала похода - пятого августа. За это время корабль и его экипаж вместе преодолели более трех тысяч миль по Карскому и Баренцеву морям.

За время похода экипаж тральщика провел несколько учений по противоминной обороне отряда боевых кораблей и судов обеспечения при проходе условно заминированных районов в Баренцевом и Карском морях по маршруту Северного морского пути.

Кроме этого экипаж тральщика выполнил поиск мин в отдельных районах Обской губы и на рейде порта Диксон. С помощью минно-трального оборудования и гидролокаторов моряки обследовали более 1,5 тысяч квадратных миль акватории.