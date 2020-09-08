Дозаправка Ту-95 на высоте 5000 метров: кадры тренировочных полетов дальней авиации в Поволжье

В рамках плановых учебно-тренировочных полетов экипажи дальней авиации выполнили задачи по дозаправке самолетов топливом в воздушном пространстве. В частности, летчики стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали дозаправку от самолета-топливозаправщика Ил-78. Взлет воздушных судов выполнялся с разных аэродромов базирования.

Во время выполнения полетов экипажи Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе на высоте более 5000 метров и скорости около 600 километров в час, воздушное патрулирование в заданной зоне, а также выполнили условные пуски ракет по заданным целям на полигоне.

«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - объяснил командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.

Всего в учениях было задействовано около 10 самолетов дальней авиации.